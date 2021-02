Parma Bologna 0-1 LIVE | Skorupski salva su Brugman

(Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio Tardini, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 10? Tiro Svanberg – Conclusione da fuori area del centrocampista svedese su una buona intuizione di Soriano: palla alta. 11? Occasione Skov Olsen – Stava per infilarsi il danese sfruttando un retropassaggio di Gagliolo ma Sepe con i piedi è riuscito a spazzare. 15? Gol Barrow – Calcio di punizione di Sansone dai 25 metri: palla perfetta che finisce sulla testa di Barrow, il gambiano accetta l’invito e infila Sepe. 22? Colpo di testa ...

DiMarzio : #SerieA, #ParmaBologna | 'Se il derby fosse un piatto? Sarebbe un mappazzone...'. Parola di Bruno #Barbieri… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - azisaz : 2x Musa Barrow ... Parma 0-2 Bologna - Shiralta : ?? ¡33' Musa Barrow ha marcado! ? #Parma Calcio 1913 0 - [2] Bologna ?? #COVID19 ?? - Shiralta : ?? 33' Gol! ? #Parma Calcio 1913 0 - [2] Bologna ?? #COVID19 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Bologna

0 - 0 LIVE(3 - 4 - 3): Sepe; Bani, Osorio, Bruno Alves; Conti, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; ...DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Il derby emilianosta per cominciare. È un momento complesso anche per Sinisa Mihajlovic, perché la sua squadra non ...Tre record ad Ancona nella seconda giornata dei Campionati italiani juniores e promesse indoor. Nei 400 metri under 20 Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa) firma il primato nazi ...Covid Italia, il bollettino del 6 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 13.442 - in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo ...