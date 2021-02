Palamara resta il capro espiatorio del "sistema" giudiziario (Di domenica 7 febbraio 2021) Non è la prova di un’innocenza, non è il percorso di una redenzione, e neanche il contributo di una dissociazione. «Il sistema», il libro intervista di Luca Palamara con Alessandro Sallusti, è una rappresaglia politica, un dire: voi mi avete fatto la guerra, voi volete scaricare su di me tutto il marcio della magistratura, e allora io racconto che cosa voi siete. Dove il «voi» sta per le correnti associative della magistratura ideologizzata in combutta con la vecchia sinistra politica, con le quali Palamara ha condiviso per dodici anni, da presidente dell’Anm e da membro del Csm, la lottizzazione della giustizia, e dalle quali si è smarcato nel momento meno opportuno, quello in cui Renzi è caduto e la sinistra si è ripresa il Palazzo. Questo vuol dire che quella di Palamara non è neanche una fotografia intera. ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Non è la prova di un’innocenza, non è il percorso di una redenzione, e neanche il contributo di una dissociazione. «Il», il libro intervista di Lucacon Alessandro Sallusti, è una rappresaglia politica, un dire: voi mi avete fatto la guerra, voi volete scaricare su di me tutto il marcio della magistratura, e allora io racconto che cosa voi siete. Dove il «voi» sta per le correnti associative della magistratura ideologizzata in combutta con la vecchia sinistra politica, con le qualiha condiviso per dodici anni, da presidente dell’Anm e da membro del Csm, la lottizzazione della giustizia, e dalle quali si è smarcato nel momento meno opportuno, quello in cui Renzi è caduto e la sinistra si è ripresa il Palazzo. Questo vuol dire che quella dinon è neanche una fotografia intera. ...

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - GoodBookit : #classifica #4febbraio Questa settimana, Carofiglio resta al primo posto ma salgono sul podio il saggio di Alessand… - MimmoFiori55 : RT @SusannaCeccardi: Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti, s… - FrancescoFagni : RT @SusannaCeccardi: Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti, s… - luc_sca : RT @SusannaCeccardi: Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Palamara resta La classifica è questione giudiziaria

In vetta, questa settimana, resta saldo, forte di un numero enorme di vendite, Gianrico Carofiglio con il suo La disciplina di ... gli unici veri inseguitori sono Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Il ...

Elezioni comunali a Napoli, Maresca prepara la squadra: penalisti e industriali sostengono il progetto

... Italia Viva resta fedele a quella coalizione che ha avuto al centro De Luca come protagonista, da ... A tenere banco il libro dell'ex presidente dell'Anm Luca Palamara: 'Se sono veri i fatti gravissimi ...

Il giallo del trojan spento, resta un mistero la cena tra Palamara e Pignatone Il Riformista Palamara resta il capro espiatorio del "sistema" giudiziario

Le denunce nel suo libro andrebbero approfondite. Un esercizio scomodo e oneroso, ma anche l’unico che può restituire al Paese un racconto onesto di una stagione drammatica, lungi dall'essere alle nos ...

La classifica è questione giudiziaria

In vetta, questa settimana, resta saldo, forte di un numero enorme di vendite, Gianrico Carofiglio con il suo La disciplina di Penelope (Mondadori).

In vetta, questa settimana,saldo, forte di un numero enorme di vendite, Gianrico Carofiglio con il suo La disciplina di ... gli unici veri inseguitori sono Alessandro Sallusti e Luca. Il ...... Italia Vivafedele a quella coalizione che ha avuto al centro De Luca come protagonista, da ... A tenere banco il libro dell'ex presidente dell'Anm Luca: 'Se sono veri i fatti gravissimi ...Le denunce nel suo libro andrebbero approfondite. Un esercizio scomodo e oneroso, ma anche l’unico che può restituire al Paese un racconto onesto di una stagione drammatica, lungi dall'essere alle nos ...In vetta, questa settimana, resta saldo, forte di un numero enorme di vendite, Gianrico Carofiglio con il suo La disciplina di Penelope (Mondadori).