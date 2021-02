Milan-Crotone, ogni attimo del gol numero 500 di Ibrahimovic / VIDEO (Di domenica 7 febbraio 2021) In Milan-Crotone è arrivato il gol numero 500 di Ibrahimovic. Il club rossonero ha pubblicato un VIDEO con tutti gli scatti del gol e dell'esultanza. Eccolo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 febbraio 2021) Inè arrivato il gol500 di. Il club rossonero ha pubblicato uncon tutti gli scatti del gol e dell'esultanza. Eccolo Pianeta

acmilan : Do you remember the last time we'd scored so many goals in 21 matches? Find out in today's stats ??… - SkySport : Milan-Crotone, Pioli: 'Futuro Ibrahimovic? Giusto che continui con noi' - Eurosport_IT : MILAN ANCORA IN VETTA CON UN POKER ????? Le doppiette di Ibra e Rebic stendono il Crotone a San Siro: i rossoneri to… - marco171292 : @NonCapiscer @GRealta @barellav24 Una statistica basata su 3partite su 20? E contro chi? Crotone, Spezia e Parma? S… - paraculopignolo : @_IlBoris Quanto mi stavate simpatici voi fino a 12 mesi fa. Ma della serie che tifavo milan indipendente dalla Mar… -