Milan-Crotone 2-0: la carica dei 501, ancora Ibrahimovic | LIVE NEWS (Di domenica 7 febbraio 2021) E' iniziata Milan-Crotone, gara valida per la 21^ giornata di Serie A. Segui con noi la diretta testuale del match!

DiMarzio : #MilanCrotone, le scelte ufficiali degli allenatori - Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - rosalinobove : Niente, difensori fermi, portiere fermo e goal del Milan... Il Crotone sta risparmiando i jolly per noi. #ricordatevelo... - Agato_Agato : Spezzate le reni al Crotone ma per Twitter il Milan senza rigori non vince. - Actually_Soccer : due goal del Milan nati da due triangoli di un tale basilare ............. bah #crotone -