LIVE Snowboard, PSL Bannoye in DIRETTA: Aaron March deve difendersi dall’arrembante Sluev (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa della Coppa del Mondo di Snowboard parallelo in quel di Bannoye. Sul pendio russo va in scena la seconda gara del week-end, oggi protagonista la specialità non olimpica, quella del PSL. Appuntamento fondamentale quello odierno in chiave sfera di cristallo al maschile. La classifica è apertissima, con il nostro Aaron March che comanda e deve difendersi dall’attacco del padrone di casa Igor Sluev, lontano solo un punto. Importantissimo per l’azzurro trovare un piazzamento tra i primi dieci per restare in corsa. L’Italia in ogni caso vuole esaltarsi: lo scorso anno arrivò un doppio podio proprio con ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella tappa della Coppa del Mondo diparallelo in quel di. Sul pendio russo va in scena la seconda gara del week-end, oggi protagonista la specialità non olimpica, quella del PSL. Appuntamento fondamentale quello odierno in chiave sfera di cristallo al maschile. La classifica è apertissima, con il nostroche comanda edall’attacco del padrone di casa Igor, lontano solo un punto. Importantissimo per l’azzurro trovare un piazzamento tra i primi dieci per restare in corsa. L’Italia in ogni caso vuole esaltarsi: lo scorso anno arrivò un doppio podio proprio con ...

zazoomblog : LIVE Snowboard PGS Bannoye in DIRETTA: Felicetti e Coratti si qualificano per le semifinali - #Snowboard #Bannoye… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! Aaron March in testa alla generale - #Snowboard #Mosca… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! - #Snowboard #Mosca #DIRETTA: #Edwin… - zazoomblog : LIVE Snowboard PSL Mosca in DIRETTA: Edwin Coratti è terzo! - #Snowboard #Mosca #DIRETTA: #Edwin -