LIVE – Catanzaro-Vibonese 1-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 7 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Vibonese, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Solo i tre punti potranno fare uscire i giallorossi dalla crisi, rilanciarli e rendere più stabile la panchina di Calabro. E al contrario solo un successo potrà fare tornare il sorriso ai rossoblù, in caduta libera da un mese pieno e senza più l’entusiasmo del girone d’andata. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Catanzaro: Di Gennaro, Contessa, Corapi, Martinelli, Curiale, Fazio, Scognamillo, Evacuo, Risolo, Casoli, Carlini. Vibonese: ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata delC di. Solo i tre punti potranno fare uscire i giallorossi dalla crisi, rilanciarli e rendere più stabile la panchina di Calabro. E al contrario solo un successo potrà fare tornare il sorriso ai rossoblù, in caduta libera da un mese pieno e senza più l’entusiasmo deld’andata. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Di Gennaro, Contessa, Corapi, Martinelli, Curiale, Fazio, Scognamillo, Evacuo, Risolo, Casoli, Carlini.: ...

zazoomblog : LIVE – Catanzaro-Vibonese 0-0 Serie C 2020-2021: girone C (DIRETTA) - #Catanzaro-Vibonese #Serie #2020-2021: - UsCatanzaroNET : Catanzaro-Vibonse: la diretta scritta [LIVE] - Fantacalciok : Catanzaro – Vibonese: diretta live tv, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Catanzaro – Vibonese: diretta live tv, risultato in tempo reale - PolePositionCZ : 2 - Mail: invia il tuo recapito telefonico ad annunci@poleposition.cz.it 3 - Live Chat: Contattaci tramite la live… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Catanzaro RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: tris dell'Imolese, Foggia ok!

A chiudere ecco poi alle ore 20.30 la partita tra Catanzaro e Vibonese, dove i siciliani faranno di tutto per porre rimedio alla sconfitta recuperata in settimana contro la Paganese. RISULTATI SERIE ...

Pallacanestro Viola, ancora un ko in trasferta. Capitan Barrile non basta: Nardò dilaga nella ripresa

La Viola è ferma invece al terzultimo posto e potrebbe essere scavalcata da Catanzaro che giocherà contro il fanalino di coda Monopoli ancora a secco di vittorie. StrettoWeb seguirà la diretta LIVE ...

Catanzaro-Vibonese, Ambro dal 1’: le formazioni ufficiali

Allo stadio Ceravolo si gioca l’ultima gara di questa domenica, in attesa del posticipo di domani tra Ternana e Casertana: in campo tra qulache minuto Catanzaro e Vibonese, nel match valido per la ven ...

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: Lecco devastante

Risultati Serie C: la diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 7 febbraio 2021. La classifica aggiornata dei gironi A, B e C.

A chiudere ecco poi alle ore 20.30 la partita trae Vibonese, dove i siciliani faranno di tutto per porre rimedio alla sconfitta recuperata in settimana contro la Paganese. RISULTATI SERIE ...La Viola è ferma invece al terzultimo posto e potrebbe essere scavalcata dache giocherà contro il fanalino di coda Monopoli ancora a secco di vittorie. StrettoWeb seguirà la diretta...Allo stadio Ceravolo si gioca l’ultima gara di questa domenica, in attesa del posticipo di domani tra Ternana e Casertana: in campo tra qulache minuto Catanzaro e Vibonese, nel match valido per la ven ...Risultati Serie C: la diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 7 febbraio 2021. La classifica aggiornata dei gironi A, B e C.