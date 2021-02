L’Inter ha il suo tesoro e il Real Madrid lo ha scoperto (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Real Madrid ha messo gli occhi sul ‘tesoro’ delL’Inter ed ora punta ad acquistarlo in estate: affare da 70 milioni Il tesoro delL’Inter ha un nome e un cognome: Nicolò Barella. E’ lui con i suoi 24 anni e una crescita esponenziale che non si è ancora fermata a guidare la truppa di Conte. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilha messo gli occhi sul ‘’ deled ora punta ad acquistarlo in estate: affare da 70 milioni Ildelha un nome e un cognome: Nicolò Barella. E’ lui con i suoi 24 anni e una crescita esponenziale che non si è ancora fermata a guidare la truppa di Conte. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MarcoZH11 : L’#Inter ha presentato in Cina un suo nuovo prodotto, si tratta un altoparlante a forma di pallone con connessione… - PietroPecchioni : RT @GBorzillo: Non sono mai tenero con Antò. Ma, se oggi l'#Inter è lì, a combattere, molto del merito è suo. Complicato saper tenere unito… - GBorzillo : Non sono mai tenero con Antò. Ma, se oggi l'#Inter è lì, a combattere, molto del merito è suo. Complicato saper ten… - Wlosport1 : @tancredipalmeri Comandare è diverso da buttarsi in avanti all'arma bianca. Ci vuole sempre equilibrio. L'Inter ha… - Marbott6 : Ma ieri nn ho visto una prima pagina con il nostro 'eroe' #Perisic con il suo tapin vincente = a #CR7, senza parlar… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter suo Inter, Moratti: «Suning non ce la fa». Bc Partners presenta l'offerta, gli Zhang vogliono un miliardo Corriere della Sera