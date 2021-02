(Di domenica 7 febbraio 2021) Si conclude il rapporto tra Antonio Candreva e l’. L’esterno italiano sta per diventare a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della Sampdoria. Negli accordi, anche quelli in prestito, arriva sempre il momento della resa dei conti. Succederà a breve anche per Antonio Candreva. Il giocatore ex, infatti, concluderà definitivamente il rapporto con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ?? #Inter, ufficiale: operazione conclusa - Bianca34874951 : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Candreva è un giocatore della Sampdoria a titolo definitivo: scattato l’obbligo di riscatto, all’Inter 2,5 mi… - MMolella : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Candreva è un giocatore della Sampdoria a titolo definitivo: scattato l’obbligo di riscatto, all’Inter 2,5 mi… - WonderMargot_ : @DPrebenna Siii è l'album ufficiale dell'Inter - Roberto23186246 : RT @C1961Interista: Il più forte centrocampista italiano è ??? auguri #Barella (post dal profilo ufficiale weibo Inter) -

Ultime Notizie dalla rete : Inter ufficiale

Ha legato il proprio nome all': con questa squadra Walter ha disputato 473 incontri, ha vinto ... Con il suo account( @walterzenga_official) vanta 181 mila seguaci.Sono quelli che l 'riceverà dalla Sampdoria per il riscatto, a questo punto, di un ex nerazzurro: Antonio Candreva. Candreva,l'obbligo di riscatto per la Samp È diventato ...E' ufficiale infatti il riscatto di Antonio Candreva dall'Inter, e perché si materializzasse c'è stato semplicemente bisogno di fare un punto. Come previsto da una particolare clausola nell'accordo co ...La scietà ligure ha infatti un accordo con l'Inter per il quale è obbligata a riscattare l'esterno classe 1987, fino ad ora in prestito, al verificarsi di una condizione. L'aquisto a titolo definitivo ...