Faq varianti, dalla brasiliana all'inglese e la sudafricana. Il tampone rapido rileva la mutazione Covid? Cosa sappiamo finora (Di domenica 7 febbraio 2021) Le varianti del virus del Covid-19 preoccupano. L'Istituto superiore di Sanità ha pubblicato una serie di domande e risposte (faq) per informare sul livello di conoscenza che... Leggi su ilmattino (Di domenica 7 febbraio 2021) Ledel virus del-19 preoccupano. L'Istituto superiore di Sanità ha pubblicato una serie di domande e risposte (faq) per informare sul livello di conoscenza che...

giulianog68 : RT @ultimenotizie: I vaccini contro il #coronavirus potrebbero essere meno efficaci per la variante sudafricana e brasiliana del covid. E'… - Ultron65 : RT @ultimenotizie: I vaccini contro il #coronavirus potrebbero essere meno efficaci per la variante sudafricana e brasiliana del covid. E'… - elaisafrenk : RT @ultimenotizie: I vaccini contro il #coronavirus potrebbero essere meno efficaci per la variante sudafricana e brasiliana del covid. E'… - EmMicucci : #Coronavirus #Varianti #Iss ha pubblicato una sezione di faq dedicata alle varianti qui - gdiros : Come funziona il monitoraggio delle varianti in Italia? -