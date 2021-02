"È il corpo di tua madre" E la reazione di Benno colpisce il suo avvocato (Di domenica 7 febbraio 2021) Novella Toloni A dargli la notizia in carcere sono stati i suoi avvocati. Il giovane è scoppiato a piangere e ha ripetuto per lungo tempo: "Hanno ritrovato la mia mamma" L'inchiesta sulla morte della coppia di Bolzano potrebbe essere ad una svolta. Il ritrovamento nel fiume Adige del corpo di Laura Perselli, la madre di Benno Neumair indagato per l'omicidio dei genitori, offre un ulteriore tassello nella ricerca della verità. A colpire, oggi, è però la reazione del 30enne, che alla notizia del ritrovamento del cadavere della madre è scoppiato in lacrime, ripetendo più volte: "La mia mamma non c'è più. L'hanno ritrovata" La donna è sparita nel nulla lo scorso 4 gennaio insieme al marito Peter Neumair. Sin da subito le ricerche si sono concentrate nella zona e i sospetti, con il passare ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 febbraio 2021) Novella Toloni A dargli la notizia in carcere sono stati i suoi avvocati. Il giovane è scoppiato a piangere e ha ripetuto per lungo tempo: "Hanno ritrovato la mia mamma" L'inchiesta sulla morte della coppia di Bolzano potrebbe essere ad una svolta. Il ritrovamento nel fiume Adige deldi Laura Perselli, ladiNeumair indagato per l'omicidio dei genitori, offre un ulteriore tassello nella ricerca della verità. A colpire, oggi, è però ladel 30enne, che alla notizia del ritrovamento del cadavere dellaè scoppiato in lacrime, ripetendo più volte: "La mia mamma non c'è più. L'hanno ritrovata" La donna è sparita nel nulla lo scorso 4 gennaio insieme al marito Peter Neumair. Sin da subito le ricerche si sono concentrate nella zona e i sospetti, con il passare ...

