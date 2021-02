Draghi | domani e martedì secondo giro di consultazioni Poi al Quirnale per sciogliere riserva

MatteoRichetti : Solidarietà ai tanti social media manager che hanno lavorato per tutto il week end: la quantità di post e tweet da… - Agenzia_Ansa : Anche @GiuseppeConteIT al vertice dei pentastellati di domani mattina alla Camera con @beppe_grillo #ANSA #governo… - Quirinale : Il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella ha convocato per domani mattina alle 12 al #Quirinale il Professor Mario #Draghi - panchetti101 : RT @CislNazionale: ?? Domani, #8febbraio, leggi l’ intervista rilasciata da #AnnamariaFurlan a @ilmessaggeroit sul confronto tra il #sindaca… - BarberisBruna : RT @CislNazionale: ?? Domani, #8febbraio, leggi l’ intervista rilasciata da #AnnamariaFurlan a @ilmessaggeroit sul confronto tra il #sindaca… -

Slitta l'incontro con le parti sociali. Al massimo martedì dal capo dello Stato per poi formare la squadra di governo. Fra le prime esigenze: il Dpcm su misure anticovid in scadenza il 15 febbraioVerso il nuovo Governo. Dopo un primo giro di consultazioni più approfondite, con spazi larghi per ascoltare progetti e aspettative delle forze parlamentari, Marioripartecon una seconda tornata di incontri, a ritmi più serrati, per spiegare qual è il suo piano di azione in vista della formazione del governo. Lo schema è sempre lo stesso: si parte ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, impegnato in queste ore nella sua residenza di Città della Pieve a mettere a punto ...La chiusura del secondo giro è dalle 17.15 con il Movimento 5 Stelle e non è escluso un ritorno a Roma di Beppe Grillo, anche se non ci sono conferme ufficiali. Una volta completato anche il secondo g ...