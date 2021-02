Di Silvestre “Bmw punta sul capitale umano”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “In Bmw stiamo valutando più di ogni cosa il: quell'approccio sartoriale, su misura che crea il legame tra noi e l'utente che deve essere supportato da reali aspettative”. Lo dice Massimiliano Di, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, in un'intervista al Corriere della Sera. Bmw ha confermato anche nel 2020 – riporta il quotidiano – la sua posizione di leader mondiale nel segmento automobilistico premium con 2.324.809 veicoli immatricolati tra Bmw, Mini e Rolls-Royce (meno 8,4% rispetto al 2019 ma il 31,8% in più di auto elettrificate). L'Italia ha dato il suo contributo: si sono contate 46.010 vetture del marchio Bmw, per una quota, nel mercato premium, del 24,6% e 16.585 Mini, una quota del 8,9%, entrambe superiori a quelle dello scorso anno, e Mini amplierà la sua offerta con ...