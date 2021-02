Coronavirus, i numeri in chiaro. Sebastiani: «In un mese oltre 20 volte i decessi di Amatrice. Vaccini a pieno ritmo? Teniamo i piedi per terra» (Di domenica 7 febbraio 2021) In Italia secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sono 270 i decessi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Ieri, 6 febbraio, erano stati 385. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia si attesta così a 91.173. Sono invece 11.641 i nuovi casi positivi registrati nell’ultima giornata. Ieri i casi di positività si attestavano a +13.442. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a quota 2.636.738 unità. «Negli ultimi 30 giorni abbiamo avuto lo stesso numero di morti che avremmo registrato con 22 terremoti de L’Aquila e con 22 ad Amatrice. Il dato è veramente sconfortante», spiega il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani. La ricetta, per adesso, «è stringere la cinghia il più possibile – come mini lockdown a cadenza regolare – per ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) In Italia secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sono 270 idaregistrati nelle ultime 24 ore. Ieri, 6 febbraio, erano stati 385. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia si attesta così a 91.173. Sono invece 11.641 i nuovi casi positivi registrati nell’ultima giornata. Ieri i casi di positività si attestavano a +13.442. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a quota 2.636.738 unità. «Negli ultimi 30 giorni abbiamo avuto lo stesso numero di morti che avremmo registrato con 22 terremoti de L’Aquila e con 22 ad. Il dato è veramente sconfortante», spiega il matematico del Cnr Giovanni. La ricetta, per adesso, «è stringere la cinghia il più possibile – come mini lockdown a cadenza regolare – per ...

