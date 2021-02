Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 7 febbraio (Di domenica 7 febbraio 2021) Quali sono gli ospiti di oggi, domenica 7 febbraio 2021, di Che tempo che fa? Come sempre stasera saranno tanti gli ospiti di Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito gli ospiti di Che tempo che fa in onda stasera, 7 febbraio, su Rai 3: Barack Obama Renato Pozzetto con Pupi Avati Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli Il virologo Roberto Burioni Il presidente di Farmindustria Massimo ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) Quali sono glidi oggi, domenica 72021, di Cheche fa? Come sempresaranno tanti glidi Fabio Fazio nel corso del suo programma su Rai 3. Personaggi del mondo dello spettacolo, della politica, della cultura e della scienza che verranno intervistati dal conduttore che al suo fianco avrà il solito cast fisso composto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano. Di seguito glidi Cheche fa in onda, 7, su Rai 3: Barack Obama Renato Pozzetto con Pupi Avati Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli Il virologo Roberto Burioni Il presidente di Farmindustria Massimo ...

