Calciomercato Juventus, Bielsa "loco" del bianconero (Di domenica 7 febbraio 2021) L'allenatore del Leeds United quest'estate rischia di perdere la sua stella: Raphinha. Il calciatore brasiliano è entrato nel mirino del Liverpool che sta preparando già un'offerta da 40 milioni di euro per la prossima sessione di mercato. LEGGI ANCHE: Juventus, problema muscolare per Bonucci: le sue condizioni Un'offerta che sarà difficile da rifiutare per la neo promossa Leeds e che contemporaneamente lascerebbe il tecnico argentino senza una delle sue stelle. Calciomercato Juventus, il Leeds punta il giocatore bianconero Douglas Costa, ala del Bayern Monaco in prestito dalla Juventus Secondo Fichajes.net, Bielsa starebbe cercando un giocatore con caratteristiche simili: Douglas Costa. L'esterno bianconero non sarà riscattato dal Bayern, dove è in prestito, e non ...

