Bullismo: M5S, 'sempre più impegno per contrastarlo' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Per uscire dal vortice del Bullismo e cyberBullismo occorre un lavoro sistemico e multidisciplinare. Un lavoro che vede politica, scuola, Forze dell'Ordine, associazioni, piattaforme digitali lavorare unitamente per un unico obiettivo. Ciò che è importante è lavorare nel solco avviato dalla legge 71 del 2017, nata per tutelare i minori dal cyberBullismo, per agire ancora più concretamente contro queste condotte violente". Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, Grazia D'Angelo, Devis Dori, Valentina D'Orso. "Un percorso -aggiungono- che abbiamo approfondito oggi durante un webinar condiviso sulle nostre pagine Facebook e che deve puntare a definire meglio sia i comportamenti on line che quelli off line. Gli scenari che alimentano il cyberBullismo vanno, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Per uscire dal vortice dele cyberoccorre un lavoro sistemico e multidisciplinare. Un lavoro che vede politica, scuola, Forze dell'Ordine, associazioni, piattaforme digitali lavorare unitamente per un unico obiettivo. Ciò che è importante è lavorare nel solco avviato dalla legge 71 del 2017, nata per tutelare i minori dal cyber, per agire ancora più concretamente contro queste condotte violente". Lo affermano i parlamentari del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani, Grazia D'Angelo, Devis Dori, Valentina D'Orso. "Un percorso -aggiungono- che abbiamo approfondito oggi durante un webinar condiviso sulle nostre pagine Facebook e che deve puntare a definire meglio sia i comportamenti on line che quelli off line. Gli scenari che alimentano il cybervanno, come ...

TV7Benevento : Bullismo: M5S, 'sempre più impegno per contrastarlo'... - Ori254 : RT @mantolalla: #BULLISMO, M5S: AVANTI PER MIGLIORARE DDL SU TUTELA #MINORI, ESTENDERE REATO DI #STALKING E POTENZIARE 114 - bettape : RT @mantolalla: #BULLISMO, M5S: AVANTI PER MIGLIORARE DDL SU TUTELA #MINORI, ESTENDERE REATO DI #STALKING E POTENZIARE 114 - mantolalla : #BULLISMO, M5S: AVANTI PER MIGLIORARE DDL SU TUTELA #MINORI, ESTENDERE REATO DI #STALKING E POTENZIARE 114… - parloamestessa : Il bullismo contro #Crimi dei 'giornalisti' italiani lascia trasparire la smania di disfarsi del #M5S a qualsiasi costo -