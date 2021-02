ATP Cup 2021, Fabio Fognini sconfitto in un’ora da Andrey Rublev. Russia in vantaggio 1-0 (Di domenica 7 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi la finale dell’ATP Cup 2021 di tennis per l’Italia: la Russia è in vantaggio per 1-0 dopo il primo singolare. Andrey Rublev, numero 8 del mondo, infatti, supera nettamente Fabio Fognini, imponendosi per 6-1 6-2 in un’ora ed un minuto. Ora toccherà a Matteo Berrettini, nel match contro Daniil Medvedev, provare a raddrizzare la situazione e rinviare il verdetto al doppio. Nel primo set Rublev inizia in maniera impressionante, vincendo dodici dei primi quattordici punti giocati, con break a 15 nel secondo gioco. Fognini nel quarto gioco cancella l’occasione dello 0-4 ed ai vantaggi trova l’1-3. Il russo però continua imperterrito a martellare, piazza un ulteriore parziale di dodici punti a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Non inizia nel migliore dei modi la finale dell’ATP Cupdi tennis per l’Italia: laè inper 1-0 dopo il primo singolare., numero 8 del mondo, infatti, supera nettamente, imponendosi per 6-1 6-2 ined un minuto. Ora toccherà a Matteo Berrettini, nel match contro Daniil Medvedev, provare a raddrizzare la situazione e rinviare il verdetto al doppio. Nel primo setinizia in maniera impressionante, vincendo dodici dei primi quattordici punti giocati, con break a 15 nel secondo gioco.nel quarto gioco cancella l’occasione dello 0-4 ed ai vantaggi trova l’1-3. Il russo però continua imperterrito a martellare, piazza un ulteriore parziale di dodici punti a ...

LaStampa : Atp Cup: Berrettini e Fognini stendono la Spagna, Italia in finale contro la Russia - c_appendino : Il tennis italiano continua a brillare: congratulazioni agli azzurri che domani affronteranno in finale di… - RaiSport : ?? #Spagna ko: #Italia ???? in finale contro la #Russia #Fognini supera #CarrenoBusta, #Berrettini ha la meglio su… - HustleTooHard : ?? ATP Cup ??play 0.5u Medvedev/Berrettini o22.5 @ 1.72 -139 - TiebreaktennisI : ATP Cup 2021, finale: Andrey Rublev è indomabile, primo punto alla Russia -