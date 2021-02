Ascolti tv 6 febbraio 2021 | C’è Posta per Te inarrivabile per Affari tuoi | i dati

zazoomblog : Ascolti Tv sabato 6 febbraio 2021 C’è Posta per Te 29.2% Affari Tuoi 15.8% L’ultimo Bacio - #Ascolti #sabato… - AndreaAAmato : #AscoltiTv 6 febbraio: De Filippi fa il 29,2% e stacca l’ultima di Conti. Cattivissimo me2 batte L’ultimo bacio e F… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 6 febbraio: De Filippi fa il 29,2% e stacca l’ultima di Conti. Cattivissimo me2 batte L’ultimo bacio e F… - ASannais : RT @fabiofabbretti: Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi chiud… - Cosmicpolitan_ : RT @fabiofabbretti: Il sabato sera è senza storia: #CePostaPerTe vola oltre i 6,1 milioni di spettatori (29.2% di share). #AffariTuoi chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti febbraio

tv 62021 La serata di sabato 62021 è stata stravinta da Canale 5: la quinta puntata di C'è posta per te ha raccolto nel dettaglio 6.132.000 spettatori netti pari al 29.2% ...Una vittoria per parte nel doppio appuntamento pop delle ammiraglie di venerdì 5 e sabato 62021, con l'incarico e le consultazioni di Mario Draghi in primissimo piano nelle news e .... ...Era febbraio 2019, quando Davide Devenuto emozionava gli spettatori di Domenica In facendo una proposta di matrimonio a Serena Rossi in diretta tv ...La Madonna della Porta di Guastella mostrò la sua potenza ad un uomo in grande difficoltà che tuttavia non si dimenticò mai di invocarla ...