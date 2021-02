Alda D’Eusanio parla del motivo per cui è stata cacciata dalla Rai | ‘Sono venuti a prendermi in due’

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 7 febbraio 2021) La giornalista hato dell’episodio che qualche anno fa le è costato la presenza in Rai. Ecco che cosa è successo GF Vip:di quando èda un programma Raiè entrata al Grande Fratello Vip solo da qualche giorno e già si è resa una grande protagonista del programma. Le sue parole stanno facendo il giro del web e poche ore fa la giornalista ha anche raccontato un episodio accaduto diversi anni fa che l’ha portata all’allontanamento da parte della Rai. Forse molti di voi ricorderanno chenel 2013 era opinionista de La Vita in Diretta e un pomeriggio si stava affrontando la storia di Max Tresoldi, un ragazzo che si è svegliato dal coma dopo 10 anni e, anche se in grado di ...