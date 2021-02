A Cortina l' apertura dei Mondiali sotto la pioggia e la neve

Leggi su agi

(Di domenica 7 febbraio 2021) AGI - Prima labattente e poi una nevicata per la cerimonia d'della 46/a edizione dei Campionatidi sci alpino did'Ampezzo. L'evento iridato, particolarmente atteso per l'Italia che nel 2026 proprio ae a Milano ospiterà le Olimpiadi invernali, vedrà impegnati da lunedì 8 a domenica 21 febbraio circa 600 atleti in rappresentanza di 71 Nazioni. Alla cerimonia d'hanno assistito circa 500 persone tra zona recintata ad invito ele strette misure anti-Covid. "In presenza" il governatore del Veneto, Luca Zaia, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il sindaco di, Gianpietro Ghedina, il presidente della Fondazione2021, Alessandro Benetton e il presidente della ...