Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, Giulio Base: "Cristiani o ebrei, parte della stessa scintilla" (Di sabato 6 febbraio 2021) Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, il nuovo lavoro di Giulio Base, é un film appassionato da non perdere perché la memoria deve rimanere sempre viva. Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, il nuovo film di Giulio Base, già disponibile in streaming dal 27 gennaio su RaiPlay, arriva il 6 febbraio su Rai 1 alle 22.50. È un'occasione in più per vedere un film appassionato e pieno di energia, da non perdere perché la memoria deve rimanere sempre viva. Non bisogna mai smettere di ricordare cosa accadde durante l'Olocausto. Il film di Base si muove tra passato e presente: inizia il 16 ottobre 1943, il sabato nero degli ...

