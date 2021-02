Traffico Roma del 06-02-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 febbraio 2021) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi permangono incolonnamenti sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana sull’Aurelia perintenso rallentamenti a tratti tra il raccordo anulare in direzione di Civitavecchia sul Raccordo Anulare restano rallentamenti con coda tratta in carreggiata esterna tra le uscite continua Laurentina a Piero manina code anche in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia Ci sono code in tangenziale Tra le uscite di Tor di Quinto e la Salaria in direzione di San Giovanni e sulla stessa Salaria nelle due direzioni all’altezza di Villa Ada al centro code sul lungotevere tra Piazza della Rovere l’isola di coda anche in direzione di Piazza del Popolo tra la Sinagoga e Ponte Mazzini incolonnamenti Al Muro Torto da Porta Pinciana verso piazzale Flaminio forti rallentamenti in via Cola di Rienzo in piazza ...