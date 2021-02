Tecnico o politico | Draghi espone il principio della competenza

lucianonobili : L’ipocrisia insopportabile di chi dopo aver usato per mesi la pandemia per consolidare il proprio ruolo improvvisam… - matteograndi : Prima ha svuotato di significato la politica circondandosi di un’infinità inutile di tecnici e manager infilati in… - StefanoFeltri : Sono un po' perplesso da queste dichiarazioni di Conte. A che titolo dà indicazioni su quale dovrebbe essere il pr… - Corriere : Il «metodo Draghi»: tecnico o politico, l’ex governatore espone il principio della competenza - RoccoPetraglia1 : RT @Corriere: Il «metodo Draghi»: tecnico o politico, l’ex governatore espone il principio della comp... -

Ma c'è un limite oltre il quale s'intuisce che ilè in realtà un. È accaduto ieri durante il colloquio con la delegazione del Pd, quando Nicola Zingaretti ha fatto presente che un ...Il governo Draghi sarà? Il trilemma che divide analisti e osservatori dimentica un particolare : sarà il governo del presidente, come l'ha delineato Sergio Mattarella. E' questa la ...Nella seconda, Grillo ha chiesto a Draghi un governo politico perché solo in questo modo il Movimento continuerebbe a stare in piedi. Un governo tecnico, anche solo a metà, darebbe gravi problemi di ...A Conte i dem avrebbero proposto un collegio o la corsa a Roma. E lui valuta anche l’offerta grillina di un posto al governo ...