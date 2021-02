(Di sabato 6 febbraio 2021) “Tenetevi il”, diceva l’ex attaccante Cristiano Lucarelli nel famoso titolo della sua biografia, in cui racconta di quando rifiutò l’offerta miliardaria (in lire) del Torino per riportare il Livorno inA. Proprio quellaA, intesa come Lega e quindi come club, che oggi non aspetta altro che dire “datemi il”, che L'articolo

laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Serie A, i diritti tv e la “linea del Piave” del miliardo - cardylove2000mh : Tralasciando la questione del pagamento dei diritti, ma veramente esistono cinesi che si svegliano alle 4 di mattin… - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, i diritti tv e la “linea del Piave” del miliardo: “Tenetevi il miliardo”, diceva l’ex atta… - rudylarossa : RT @AvvBiancoNero: Ma voi,esattamente, @realvarriale quale servizio pubblico svolgete? @RaiSport 1000 addetti per un campionato che senza l… - CalcioFinanza : Serie A, i diritti tv e la “linea del Piave” del miliardo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diritti

Si tratta di messaggi colpevolizzanti e violenti che amplificano la cultura di lesione dei... abbiamo scritto una lettera che sarà inviata agli uffici competenti in cui sottolineiamo una..."Bullismo e cyberbullismo " afferma la Garante regionale deidella persona " specie nell'era dei nativi digitali, sono purtroppo fenomeni sempre più ...completa del fenomeno attraverso una...5 Sono giorni decisivi per i diritti televisivi del campionato di calcio per il prossimo triennio 2021-2024 . Dopo che l'apertura delle buste non aveva garantito il 1 miliardo e 150 milioni di euro al ...Sky ha acquisito i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League nel triennio dal 2021 al 2024 (le altre 16 partite saranno invece trasmesse in esclusiva da Am ...