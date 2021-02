Pier Luigi è morto nella sua pasticceria: il solaio non ha retto (Di sabato 6 febbraio 2021) L’uomo era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione quando, di fatto, parte del solaio ha ceduto uccidendolo. AmbulanzaPier Luigi Maffei, 66 anni, noto pasticciere livornese, era intento ad effettuare alcuni lavori nella sua pasticceria. Ristrutturazione di un solaio. Mentre lui stesso lavorava alla cosa, lo stesso solaio è crollato facendolo cadere da una altezza di circa tre metri. L’uomo ha violentemente sbattuto la testa al suolo al momento della caduta. Le stesse persone presenti nella pasticceria in quel momento sono arrivate in suo soccorso, avvertendo prontamente le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, gli operatori del pronto soccorso hanno provato ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) L’uomo era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione quando, di fatto, parte delha ceduto uccidendolo. AmbulanzaMaffei, 66 anni, noto pasticciere livornese, era intento ad effettuare alcuni lavorisua. Ristrutturazione di un. Mentre lui stesso lavorava alla cosa, lo stessoè crollato facendolo cadere da una altezza di circa tre metri. L’uomo ha violentemente sbattuto la testa al suolo al momento della caduta. Le stesse persone presentiin quel momento sono arrivate in suo soccorso, avvertendo prontamente le forze dell’ordine e gli operatori sanitari. Arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente, gli operatori del pronto soccorso hanno provato ...

