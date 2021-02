Pagelle Cosenza-Spal 1-1 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) Lee ildi, partita valevole per la ventunesima giornata di. Buon pareggio casalingo del, che riesce a tenere testa allacolpendo in contropiede e resistendo agli assalti avversari grazie ad un Falcone in ottima forma. Sono proprio i padroni di casa a sbloccarla al 25? del primo tempo con Sciaudone, ben servito da Tremolada dopo un’ottima discesa sulla destra di Carretta. Laparte forte nel secondo tempo, trovando il pareggio con Mora, il migliore dei suoi, su calcio d’angolo al 12? del secondo tempo. Da segnalare un gol ingiustamente annullato a Moro per gli ospiti al 38? della ripresa per un fuorigioco che non c’è....