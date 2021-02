Mina Settembre | le anticipazioni della puntata del 7 febbraio

Leggi su 361magazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) La vita disi fa sempre più intrigante e ricca di eventi tra il lavoro di assistente sociale e il rapporto con Domenico “” è la serie di Rai Uno che ha sorpreso sia per l’attenzione, sia per i commenti positivi e sia per il successo inaspettato che ha riscosso in queste settimane.dopo, il pubblico si è affezionato al personaggio di, alle sue vicende di vita e al triangolo amoroso in cui quella che deve scegliere è lei. È proprio in tutta questa euforia che Serena Rossi, l’attrice che interpreta la protagonista, nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, riferendosi a domenica scorsa, ha scritto: “Anche ieri eravate tantissimi. Grazie a nome di tutta la squadra! Mi diverte molto leggere i ...