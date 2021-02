Lite per il condominio, ferisce con un coltello due persone e poi spara due colpi di pistola: terrore in un palazzo (Di sabato 6 febbraio 2021) PORTO SAN GIORGIO - Una serata sin troppo movimentata quella vissuta ieri sera a Porto San Giorgio. Dopo una Lite in un appartamento per problemi condominiali, un uomo ha sparato due colpi di pistola ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 6 febbraio 2021) PORTO SAN GIORGIO - Una serata sin troppo movimentata quella vissuta ieri sera a Porto San Giorgio. Dopo unain un appartamento per problemi condominiali, un uomo hato duedi...

SkySport : ULTIM'ORA FIGC ? IBRAHIMOVIC ASCOLTATO DALLA PROCURA PER LA LITE NEL DERBY. VERRÀ PRESTO CONVOCATO ANCHE LUKAKU ?… - Ros68899676 : RT @FabiolaAndrea01: Hanno capito che stefania cercava la lite con Giulia per avere una clip... Ma questi sono più lucidi di noi che siam… - greenblueinside : RT @FabiolaAndrea01: Hanno capito che stefania cercava la lite con Giulia per avere una clip... Ma questi sono più lucidi di noi che siam… - FabiolaAndrea01 : Hanno capito che stefania cercava la lite con Giulia per avere una clip... Ma questi sono più lucidi di noi che s… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: FOREVER LITE ULTRA, PER PREPARARE DELIZIOSI FRAPPE' PROTEICI SOSTITUTIVI DEL PASTO, ADATTO PER CHI VUOLE PERDERE PESO… -