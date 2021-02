Lazio, a Formello si rivede Radu: col Cagliari ci sarà (Di sabato 6 febbraio 2021) Rifinitura con sorpresa per la Lazio a Formello: nonostante le indiscrezioni di ieri, Radu è recuperato e sarà convocato per la sfida contro i sardi Arrivano buone notizie da Formello: Radu è pienamente recuperato per la sfida con il Cagliari e potrebbe addirittura partire titolare. Provata la linea a tre vista a Bergamo: Musacchio sul centrodestra al posto di Patric (squalificato), Acerbi in mezzo con Radu appunto a sinistra. Radu è comunque in ballottaggio con Hoedt: Inzaghi farà le ultime valutazioni domani a ridosso della partita. Davanti confermata la coppia Correa–Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Rifinitura con sorpresa per la: nonostante le indiscrezioni di ieri,è recuperato econvocato per la sfida contro i sardi Arrivano buone notizie daè pienamente recuperato per la sfida con ile potrebbe addirittura partire titolare. Provata la linea a tre vista a Bergamo: Musacchio sul centrodestra al posto di Patric (squalificato), Acerbi in mezzo conappunto a sinistra.è comunque in ballottaggio con Hoedt: Inzaghi farà le ultime valutazioni domani a ridosso della partita. Davanti confermata la coppia Correa–Immobile. Leggi su Calcionews24.com

