La Germania prima ostile ora spera in Draghi (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ incarico a Draghi di formare il governo ha fatto sensazione in Germania. Il personaggio non è amato e dell’ex presidente della Bce si è detto negli anni passati tutto il male possibile. La «Bild Zeitung» alla fine del suo mandato alla Banca centrale europea nel 2019 lo ritrae con due denti aguzzi e un titolo che è un programma: «Succhia i nostri conti correnti, svuotandoli». Il giornale ad ampia diffusione popolare è la pancia profonda del Paese. Gli economisti non gli sono stati da meno. Jens Weidmann, governatore della Bundesbank, ha fatto la guerra per otto anni e con lui l’élite accademica. Solo una persona non gli ha remato contro: Angela Merkel. Col beneplacito del Cancelliere l’allora presidente della Bce ha potuto pronunciare a Londra il fatidico «whatever it takes». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ incarico adi formare il governo ha fatto sensazione in. Il personaggio non è amato e dell’ex presidente della Bce si è detto negli anni passati tutto il male possibile. La «Bild Zeitung» alla fine del suo mandato alla Banca centrale europea nel 2019 lo ritrae con due denti aguzzi e un titolo che è un programma: «Succhia i nostri conti correnti, svuotandoli». Il giornale ad ampia diffusione popolare è la pancia profonda del Paese. Gli economisti non gli sono stati da meno. Jens Weidmann, governatore della Bundesbank, ha fatto la guerra per otto anni e con lui l’élite accademica. Solo una persona non gli ha remato contro: Angela Merkel. Col beneplacito del Cancelliere l’allora presidente della Bce ha potuto pronunciare a Londra il fatidico «whatever it takes».

chiaraped : RT @icebergfinanza: Zero possibilità di cancellazione del debito in Europa, prima viene la fine dell’euro stesso o la fine della Germania!… - Fedex546 : RT @icebergfinanza: Zero possibilità di cancellazione del debito in Europa, prima viene la fine dell’euro stesso o la fine della Germania!… - EureosCriss : RT @icebergfinanza: Zero possibilità di cancellazione del debito in Europa, prima viene la fine dell’euro stesso o la fine della Germania!… - Carlo_A_Macc : RT @icebergfinanza: Zero possibilità di cancellazione del debito in Europa, prima viene la fine dell’euro stesso o la fine della Germania!… - giuantvil : RT @icebergfinanza: Zero possibilità di cancellazione del debito in Europa, prima viene la fine dell’euro stesso o la fine della Germania!… -