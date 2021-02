Jennifer Lawrence ferita al volto sul set di Don’t Look Up (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ attrice, Jennifer Lawrence, è stata ferita al volto da schegge di vetro, durante le riprese di Don’t Look Up, film apocalittico in uscita su Netflix il prossimo anno Sono bastati pochi secondi ed un impatto non ben calcolato, per costringere il cast al momentaneo stop delle riprese. La star, stando anche quanto riportato dal Boston Globe, poi confermato da The Hollywood Reporter, era impegnata con i colleghi nel girare alcune scene notturne del film. Intorno all’1:30, mentre lavorava alla scena con Timothée Chalamet, il lancio di un bidone della spazzatura contro una vetrina, è diventato motivo di enorme sconcerto sul set . L’estensione delle schegge, fuori misura rispetto a quanto preventivato, ha fatto sì che Jennifer Lawrence fosse ... Leggi su tuttotek (Di sabato 6 febbraio 2021) L’ attrice,, è stataalda schegge di vetro, durante le riprese diUp, film apocalittico in uscita su Netflix il prossimo anno Sono bastati pochi secondi ed un impatto non ben calcolato, per costringere il cast al momentaneo stop delle riprese. La star, stando anche quanto riportato dal Boston Globe, poi confermato da The Hollywood Reporter, era impegnata con i colleghi nel girare alcune scene notturne del film. Intorno all’1:30, mentre lavorava alla scena con Timothée Chalamet, il lancio di un bidone della spazzatura contro una vetrina, è diventato motivo di enorme sconcerto sul set . L’estensione delle schegge, fuori misura rispetto a quanto preventivato, ha fatto sì chefosse ...

