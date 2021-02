"Il vaccino Sputnik V per noi è una scatola nera", dice lo scienziato Bucci (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - "Al vaccino russo non c'è nessuna contrarietà, ma è ancora una scatola nera per noi. Non siamo ancora riusciti ad ottenere i dati che stanno dietro ad alcune delle pubblicazioni sul tema. Per quanto riguarda il primo articolo (quello su fase 1 e 2) abbiamo fatto 6 richieste, insieme ad alcuni colleghi di tutto il mondo. Per quello che riguarda il secondo articolo, appena uscito, abbiamo già mandato la prima richiesta di accesso ai dati. Se l'EMA avrà accesso a questi dati e questi saranno sufficienti a formare un giudizio, bene, altrimenti è meglio che rimanga in Russia". Lo ha detto lo scienziato Enrico Bucci, Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia e consigliere generale dell'Associazione Luca Coscioni, nel corso di un webinar organizzato ... Leggi su agi (Di sabato 6 febbraio 2021) AGI - "Alrusso non c'è nessuna contrarietà, ma è ancora unaper noi. Non siamo ancora riusciti ad ottenere i dati che stanno dietro ad alcune delle pubblicazioni sul tema. Per quanto riguarda il primo articolo (quello su fase 1 e 2) abbiamo fatto 6 richieste, insieme ad alcuni colleghi di tutto il mondo. Per quello che riguarda il secondo articolo, appena uscito, abbiamo già mandato la prima richiesta di accesso ai dati. Se l'EMA avrà accesso a questi dati e questi saranno sufficienti a formare un giudizio, bene, altrimenti è meglio che rimanga in Russia". Lo ha detto loEnrico, Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia e consigliere gele dell'Associazione Luca Coscioni, nel corso di un webinar organizzato ...

