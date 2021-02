Il totoministri è un suk Tutti parlano di temi ma già pensano ai posti Definita la lista dei big giallorossi Più confusa la rosa dei nomi a destra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 6 febbraio 2021)di un appoggio a Mario Draghi condizionato ai. Prima il progetto di Paese, quello per uscire dalla crisi ecoca e sanitaria, poi il via libera all’esecutivo e solo alla fine la discussione sulle singole poltrone. Le rassicurazioni però sono una cosa e la realtà un’altra. Tra una battuta sulla digitalizzazione e un’altra sul Recovery, le diverse forze politiche sembrano così concentrate più che mai sulla squadra che intende mettere in piedi il premier incaricato. Si rispolvera il “modello Ciampi”, si sottolinea continuamente che l’esecutivo sarà un mix tra tecnico e politico, ma poi la guerra vera, quella per un posto al sole, è più feroce che mai. LE ASPETTATIVE Impazza insomma il. In casa Pd sembra pronto a prendersi la responsabilità di un Ministero lo stesso ...