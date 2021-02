Il Borgo degli Innamorati | Valsinni

MarzottoMichele : RT @LaVeritaWeb: Varato un progetto per sostituire la bidonville di Borgo Mezzanone, inaccessibile persino alla polizia, con un centro per… - SoniaLaVera : RT @LaVeritaWeb: Varato un progetto per sostituire la bidonville di Borgo Mezzanone, inaccessibile persino alla polizia, con un centro per… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Varato un progetto per sostituire la bidonville di Borgo Mezzanone, inaccessibile persino alla polizia, con un centro per… - Nerot45888119 : RT @LaVeritaWeb: Varato un progetto per sostituire la bidonville di Borgo Mezzanone, inaccessibile persino alla polizia, con un centro per… - carseri : RT @LaVeritaWeb: Varato un progetto per sostituire la bidonville di Borgo Mezzanone, inaccessibile persino alla polizia, con un centro per… -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo degli

La Repubblica Firenze.it

Per decenni Nella Quitti, 72 anni da compiere quest'anno, e Mario Magini, 78 anni, sono stati tutto 'l'ufficio postale' di Chiusi Città, ilEtruschi e del Lucumone Porsenna (in provincia ...Molini di Triora. Disinfettazione in corso per le strade del piccolodell'alta Valle Argentina. Su disposizione del sindaco Manuela Sasso è ripresa l'operaaddetti incaricati che, lunedì scorso avavno ripreso a spruzzare disinfettante lungo le vie del ...L’asfaltatura in via Segantini, ma anche lavori alla rete idrica in viale Torricelli e via Baccio da Montelupo. E ancora la sostituzione di due chiusini della rete fognaria in via del Ponte alle Mosse ...Due etti di cocaina nascosti in un campo e altri 150 grammi di hascisc a casa di uno degli spacciatori. (ANSA) ...