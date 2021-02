Genoa-Napoli 2-1 | la classe di Pandev stende Gattuso

(Di domenica 7 febbraio 2021)2-1, questo il risultato dopo i 90 minuti regolamentari. La doppietta dicondanna i partenopei alla terza sconfitta nelle ultime sei partite. Un duro momento per gli azzurri, battuti da unrinato grazie al ritorno di Davide Ballardini in panchina.2-1: che partita è stata? Gli ultimi minuti della gara descrivono l’attuale momento della squadra partenopea. Ilnon è tranquillo, la guerra fredda trae De Laurentiis sta lentamente condannando la stagione della squadra. Sia chiaro, iloggi perde meritatamente contro il, nonostante i due pali colpiti.al suo arrivo sulla panchina del, era riuscito a ...

Gennaro Gattuso, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro il: le sue dichiarazioniCommenta per primo2 - 1 (primo tempo 2 - 0) Marcatori: 11' e 26' pt Pandev (G); 35' st Politano (N). Assist: 11' pt Badelj (G), 26' pt Zajc (G).(3 - 5 - 2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito;...Ospina sv - Non può nulla sui due gol di Pandev che arriva da sotto misura. Per il resto qualche rischio in uscita per eludere la pressione e poco altro. Di Lorenzo 6,5 - Non va ...A margine del match contro il Napoli, deciso proprio dalla sua doppietta, Goran Pandev ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Siamo contenti - ha dichiarato l'attaccante del Genoa -, abbiamo fatto una ...