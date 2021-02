Finale Barty-Muguruza in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta 500 Melbourne 2 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Ashleigh Barty e Garbine Muguruza si daranno battaglia nella Finale del Wta di Melbourne 2 2021. Lo Yarra Valley Classic sarà conteso dalla padrona di casa e dalla spagnolo, in uno scontro avvincente che promette emozioni e spettacolo. Barty ha usufruito del ritiro di Serena Williams, mentre Muguruza ha travolto sul campo Marketa Vondrousova. La Finale andrà in scena domenica 7 febbraio, dalle ore 01.00 nella notte italiana tra il 6 e appunto il 7 febbraio. La diretta televisiva verrà offerta in contemporanea da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn). Le due emittenti proporranno anche dei live ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Ashleighe Garbinesi daranno battaglia nelladel Wta di. Lo Yarra Valley Classic sarà conteso dalla padrona di casa e dalla spagnolo, in uno scontro avvincente che promette emozioni e spettacolo.ha usufruito del ritiro di Serena Williams, mentreha travolto sul campo Marketa Vondrousova. Laandrà in scena domenica 7 febbraio, dalle ore 01.00 nella notte italiana tra il 6 e appunto il 7 febbraio. Latelevisiva verrà offerta in contemporanea da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed Eurosport (210 o 211 di Sky, disponibile anche su Dazn). Le due emittenti proporranno anche dei live ...

