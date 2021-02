Covid, via libera di Speranza agli anticorpi monoclonali. Cosa sono (Di sabato 6 febbraio 2021) Emergenza coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza approva gli anticorpi monoclonali: “Una possibilità in più per contrastare il Covid”. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha approvato l’uso degli anticorpi monoclonali contro il Covid. “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli anticorpi monoclonali. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il Covid 19“, ha scritto Roberto Speranza sui propri profili social. Di seguito il post condiviso dal ministro della Salute sul ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Emergenza coronavirus, il ministro della Salute Robertoapprova gli: “Una possibilità in più per contrastare il”. Il Ministro della Salute Robertoha approvato l’uso deglicontro il. “Sulla base delle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco e del parere del Consiglio Superiore di Sanità ho appena firmato il decreto che autorizza la distribuzione, in via straordinaria, degli. Così abbiamo, insieme ai vaccini, una possibilità in più per contrastare il19“, ha scritto Robertosui propri profili social. Di seguito il post condiviso dal ministro della Salute sul ...

TgLa7 : #Covid: Cts, nessun via libera a ristoranti aperti la sera - Agenzia_Ansa : L'Iss, restare a casa. Zone rosse locali nelle Regioni. La richiesta dei governatori: 'Aprire i ristoranti la sera… - Agenzia_Ansa : Cts, nessun via libera a riapertura ristorazione. In verbale 26 gennaio indicato anzi rafforzamento misure #covid… - 3Raffenja : @Cartabellotta @SignorErnesto In verità non l'ho mai indossata , quando vanno via i visitatori , faccio due scoregg… - FilomenaGallo55 : RT @preghieratratta: #PrayAgainstTrafficking?? ?? ???????????????????? Che cos'è un'#EconomiaSenzaTratta??? Abbiamo posto la domanda ad @ASmerilli, co… -