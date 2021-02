Confusione di canto | musica e parole

(Di sabato 6 febbraio 2021) (— E continua continua continua…No, lei non continua più, sennò va alla cassa e paga il supplemento…La prepotenza!) Scriverecantabili è un’ottima copertura, un diversivo da me. Anche per me cantarle è una distrazione. Mi sorprendo a essere là dove non sarei, e addirittura da lì, da là dove non sarei, anche sparisco, son prodezze. Ma parlarne è umiliante, è una cosa appiccicosa. Io non parlo con chi mi parla di canzoni. Parlarne è come parlare di supposte di glicerina, è una cosa oleosa, una cosa che scioglie sentimenti intestinali. È come parlare di purganti. Ma anche sono, le canzoni, quel che è rimasto della ritualità tribale, sono sacrifici umani dedicati agli dei. Tutto ciò che è immolato diventa simbolico, non più significante. Ascoltarle è secondario, è un aspetto secondario del mondo, un aspetto a orecchio. Quando Wittgenstein scrisse quella cosa perché ...

