Coming out di massa per 185 attrici e attori tedeschi

In Germania 185 attori e attrici hanno fatto un Coming out, identificandosi come lesbiche, bi, trans, queer ed altre definizioni, sulla copertina di uno dei più importanti giornali tedeschi, il Süddeutsche Zeitung. "Finora non siamo stati in grado di parlare apertamente della nostra vita privata senza temere ripercussioni professionali" hanno essi affermato. Tra gli attori che hanno firmato il manifesto ci sono Karin Hanczewski, e Mark Waschke di Tatort (la celebre serie di gialli che va in onda da oltre 50 anni sul primo canale della tv pubblica tedesca, tutte le domeniche) ed Eva Meckbach, della serie di Netflix Criminal Germania, Karin Hanczewski, Godehard Giese (Deutschland 83 e Babylon Berlin) e l'artista teatrale Mehmet Atesci. Ci è sempre stato detto che se avessimo rivelato alcuni aspetti ...

