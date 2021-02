Bayern Monaco atterrato in Qatar dopo la notte in aereoporto. Hoeneß: “Uno scandalo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Bayern Monaco, dopo aver trascorso la notte nell’aeroporto di Berlino a causa della mancata autorizzazione a lasciare la capitale da parte delle autorità tedesche, è atterrato in Qatar alle ore 14.20 per giocarsi il Mondiale per Club. Il presidente onorario Uli Hoeneß si è sfogato a BR-Radio: “Penso che sia uno scandalo senza fine. Non lasciare partire la squadra per un impegno così importante è assurdo. Questa non è una partita amichevole, il Bayern rappresenta il calcio tedesco al Mondiale per club” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Ilaver trascorso lanell’aeroporto di Berlino a causa della mancata autorizzazione a lasciare la capitale da parte delle autorità tedesche, èinalle ore 14.20 per giocarsi il Mondiale per Club. Il presidente onorario Ulisi è sfogato a BR-Radio: “Penso che sia unosenza fine. Non lasciare partire la squadra per un impegno così importante è assurdo. Questa non è una partita amichevole, ilrappresenta il calcio tedesco al Mondiale per club” SportFace.

