Amici 2021, il meglio e il peggio della settimana dall'1 al 6 febbraio (Di sabato 6 febbraio 2021) settimana intensa per i ballerini che si confrontano con la Celentano e nuove prove da affrontare. Rapporto teso anche tra Esa e la Pettinelli, la quale mette il cantante in sfida. Nel frattempo, le questioni di cuore in casetta si fanno sempre più complicate. Amici 2021, il provvedimento disciplinare della Celentano Nella puntata del 1 febbraio, Maria fa posizionare 6 sgabelli nello studio per i ballerini. La Celentano vuole mostrare ai ragazzi un video in cui il maestro Alberto Matasso si lamenta per lo scarso impegno degli studenti durante la lezione mattutina di classico . Alessandra fa notare alla Peparini che Giulia ha molte assenze in quelle lezioni. Quest'ultima si giustifica, dicendo che ha dovuto fare palestra anziché classico, per problemi fisici. La Celentano, in virtù del comportamento ...

