Affetta da sclerosi, parla la prima siciliana curata con la cannabis di Stato: «Mai più dallo spacciatore» (Di sabato 6 febbraio 2021) Loredana Gullotta è siciliana, di Pagliara (piccolo comune della provincia di Messina), e il 28 gennaio 2021 ha ritirato per la prima volta, in un ospedale pubblico, 45 grammi di Bedrocan (a cui nei prossimi giorni si aggiungeranno altri 45 grammi di Bedica), varietà di cannabis terapeutica, che la aiuterà a tenere sotto controllo una malattia subdola e difficile. Loredana Gullotta, infatti, è Affetta da sclerosi multipla: lo ha scoperto nel 2004 dopo che le «si era addormentata tutta la parte destra del corpo fino alla lingua e dopo che non riusciva nemmeno a reggersi in piedi». La cura durerà 6 mesi, almeno per il momento. È la prima volta che viene applicato in Sicilia il decreto – firmato circa un anno fa dall'assessore alla Salute – che dà la possibilità di utilizzare la ...

