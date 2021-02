Zingaretti “Piena fiducia a Draghi | faremo la nostra parte”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo espresso ae disponibilità a concorrere al tentativo per un governo del Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola, dopo le consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato Mario.“La situazione è molto difficile ma grazie allo sforzo di Mattarella siamo pronti a fare laper il Paese, sulla base dei nostri contenuti”, ha aggiunto.“Nell’ambito delladata al presidenteabbiamo espresso preoccupazioni e proposte, circa la crisi economica, che stanno pagando soprattutto donne e giovani – ha sottolineato il leader dem -. Non dobbiamo cedere alle tentazioni di disfattismo, dobbiamo realizzare un nuovo modello di sviluppo rispetto a ...

Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. "Piena disponibilità a concorrere al suo tentativo di formare un governo", Zingaretti ha detto. "Attendiamo una sua prima ..."
Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi al termine delle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Silvio Berlusconi non potrà partecipare.
"Come amava dire il presidente carlo Azeglio Ciampi: l'Italia ce la farà". Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ...