Via libera agli impianti sciistici dal governo, sul Catria pronti a riaprire il 15 febbraio: 'Abbiamo nuove proposte' (Di venerdì 5 febbraio 2021) FRONTONE - Poco più di una settimana e finalmente gli impianti sciistici, come quelli del comprensori del monte Catria, potranno riaprire. La data tanto attesa per gestori e appassionati di neve e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 5 febbraio 2021) FRONTONE - Poco più di una settimana e finalmente gli, come quelli del comprensori del monte, potranno. La data tanto attesa per gestori e appassionati di neve e ...

borghi_claudio : Scusa @strange_days_82 hai la clip: 'hai dato via libera a borghi' 'eh ma l'hanno votato'? ?? - fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - TgLa7 : #Covid: da Cts via libera allo sci dal 15/2 in Regioni gialle - campara1966_luc : RT @SkyTG24: Sci, via libera del Cts all’apertura degli impianti dal 15/02 in zona gialla. LE REGOLE - FabrizioL5 : RT @tg2rai: Via libera alla riapertura degli impianti sciistici dopo il #15febbraio nelle zone gialle. E in queste #regioni crescono i timo… -