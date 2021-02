Tinto Brass si racconta dopo la malattia | «La vecchiaia? Non mi spaventa»

(Di venerdì 5 febbraio 2021), all’anagrafe Giovanni, è nato a Milano nel 1933 ed è un noto regista del cinema erotico italiano. Tra i suoi numerosi film si ricordano: La chiave (1983), Miranda (1985), Capriccio (1987) e Così fan tutte (1992). Il regista, in piena pandemia, ha avuto dei seri problemi di salute a causa di un’ischemia che lo ha costretto in ospedale con tutte le difficoltà del caso. In una lunga intervista ad Adnkronos,ha deciso dire la sua vitala. Dunque l’artista alla soglia dei suoi 88 anni ha deciso di aprire il suo cuore ai fan e di lasciarsi andare ad una lunga intervista tra presente e passato. Leggi anche –>toro scatenato: «Quell’attrice si lagnava perché ...

' Ho passato cinque giorni in pronto soccorso non mi rendevo conto di dove fossi, mi chiedevo dove fosse Caterina, perché non venisse e mi sentivo disperato '. Inizia così il racconto diall'Adnkronos , a pochi giorni dal rientro a casa dopo il lungo ricovero in ospedale. Il regista di pellicole erotiche è stato colpito da una grave ischemia all'inizio di gennaio e ha ...Il regista si racconta dopo l'ischemia che l'ha colpito a gennaio e ai giovani dice: 'Con o senza mascherina ma fate sesso' Milano, 5 feb. Ci vuole talento a chiamarsi. E ci vogliono una forza e un coraggio senza pari per uscire indenne dalla bufera che ti colpisce alla soglia degli 89 anni. Il maestro del cinema erotico si è appena ripreso da un'...Tinto Brass malattia, il registra ha raccontato la sua difficile esperienza. Inoltre, ha parlato anche del suo amore per sua moglie Caterina ...Il regista si racconta dopo l'ischemia che l'ha colpito a gennaio e ai giovani dice: 'Con o senza mascherina ma fate sesso' ...