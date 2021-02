The Good Doctor 4: trama e anticipazioni di stasera 5 febbraio su Rai 2 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il weekend si apre all’insegna di colpi di scena, intricati casi da risolvere e storie commoventi con The Good Doctor 4. L’amata serie televisiva, in onda stasera 5 febbraio 2021 dalle 21:20 su Rai 2, approda ad un nuovo e appassionanti appuntamento, dopo la pausa della settimana scorsa che ha tanto deluso i fan, preoccupati che la fiction potesse essere posticipata ancora. Messa da parte paura di non poter seguire il telefilm, tra poche ore torneremo a seguire le vicende professionali e private di Shaun Murphy, brillante medico disposto a qualsiasi sacrificio pur di curare i propri pazienti. Ma vediamo insieme quali difficoltà dovranno superare, questa volta, i protagonisti di The Good Doctor 4! Nella quarta puntata di The Good Doctor ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il weekend si apre all’insegna di colpi di scena, intricati casi da risolvere e storie commoventi con The4. L’amata serie televisiva, in onda2021 dalle 21:20 su Rai 2, approda ad un nuovo e appassionanti appuntamento, dopo la pausa della settimana scorsa che ha tanto deluso i fan, preoccupati che la fiction potesse essere posticipata ancora. Messa da parte paura di non poter seguire il telefilm, tra poche ore torneremo a seguire le vicende professionali e private di Shaun Murphy, brillante medico disposto a qualsiasi sacrificio pur di curare i propri pazienti. Ma vediamo insieme quali difficoltà dovranno superare, questa volta, i protagonisti di The4! Nella quarta puntata di The...

saIIydraper : Mi sono ricordata che hanno messo l’ultima stagione di The Good Place. Finalmente posso finirlo ?? - icib : RT @Italia: Nell’anno di Parma Capitale della Cultura, una lista di buoni motivi per programmare una visita - Connect2Italy : RT @Italia: Nell’anno di Parma Capitale della Cultura, una lista di buoni motivi per programmare una visita - acciooguitar : Piangendo per il finale di The Good Place, una delle serie più belle che siano mai state create - zazoomblog : The Good Doctor 4 e The Resident 2 trama 4 puntata 5 febbraio: dubbi e incertezze - #Doctor #Resident #trama… -