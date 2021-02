Spread BTP-Bund scivola su nuovi minimi a 96 punti (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Lo Spread BTP-Bund buca anche la fatidica soglia dei 100 punti, scivolando fino a quota 96 ai minimi degli ultimi 5 anni, a testimoniare la “fiducia” che gli investitori ed i mercati danno al Governo Draghi. L’effetto si era subito visto nei giorni scorsi, sin dall’annuncio dell’incarico conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ex governatore della Banca d’Italia ed ex Presidente della BCE. Una figura “autorevole” che i mercati apprezzano e che dà una chance in più all’Italia ed al Recovery Plan. Al momento il differenziale fra il BTP decennale italiano e l’omologo bond tedesco sosta a 96 punti (-3%) a fronte di un rendimento del BTP di +0,52% e del Bund di -0,44%. Rispetto ai livelli pre-Draghi si sono già persi 15-20 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – LoBTP-buca anche la fatidica soglia dei 100ndo fino a quota 96 aidegli ultimi 5 anni, a testimoniare la “fiducia” che gli investitori ed i mercati danno al Governo Draghi. L’effetto si era subito visto nei giorni scorsi, sin dall’annuncio dell’incarico conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’ex governatore della Banca d’Italia ed ex Presidente della BCE. Una figura “autorevole” che i mercati apprezzano e che dà una chance in più all’Italia ed al Recovery Plan. Al momento il differenziale fra il BTP decennale italiano e l’omologo bond tedesco sosta a 96(-3%) a fronte di un rendimento del BTP di +0,52% e deldi -0,44%. Rispetto ai livelli pre-Draghi si sono già persi 15-20 ...

