Ristoranti aperti a cena in zona gialla e a pranzo in zona arancione: nessun via libera, arriva la smentita del Cts (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ristoranti aperti a cena nelle Regioni in zona gialla e a pranzo in quelle in fascia arancione. Ci avevano sperato in tanti ed era questa l’indiscrezione che più di tutte circolava da questa mattina. nessun via libera come aveva anticipato il Corriere della Sera, perché è subito arrivata la smentita da parte degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. In realtà anche il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, aveva pubblicato un post su Facebook annunciando il parere favorevole del Cts alla riapertura dei Ristoranti. Ma così non sembra essere. Ristoranti aperti a cena nelle zone gialle e a pranzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021)nelle Regioni ine ain quelle in fascia. Ci avevano sperato in tanti ed era questa l’indiscrezione che più di tutte circolava da questa mattina.viacome aveva anticipato il Corriere della Sera, perché è subitota lada parte degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. In realtà anche il Presidente della Liguria, Giovanni Toti, aveva pubblicato un post su Facebook annunciando il parere favorevole del Cts alla riapertura dei. Ma così non sembra essere.nelle zone gialle e a...

TgLa7 : #Covid: Cts, nessun via libera a ristoranti aperti la sera - GiovanniToti : Ristoranti aperti la sera in #zonagialla e a pranzo in #zonaarancione: è arrivato finalmente il parere favorevole d… - capuanogio : [OFF TOPIC] La Lombardia chiede ristoranti aperti fino alle 22 nei minuti in cui l'ISS annuncia 'la necessità di ma… - Debbie28366749 : RT @Noiconsalvini: IL GRIDO DI #FONTANA AL GOVERNO: 'RISTORANTI APERTI FINO ALLE 22' - BlunoteWeb : #Ristoranti aperti la sera in #zonagialla, #pranzo in #zonaarancione -