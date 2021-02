Resident Evil Village | Svelata la mappa di gioco

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Di recente è statala Collector’s Edition di, la quale al suo interno è inclusa unasu tela delle località presenti in, che potete vedere a seguire.: Lacompleta Dallaè possibile estrapolare le seguenti località principali: Heisenberg Factory Moreau’s Reservoir House Beneviento Castello Dimitrescu a queste si aggiungono ulteriori località minori. Laconfermerebbe dunque la presenza del semi-open world nel titolo, ossia la possibilità di esplorare dei luoghi all’aperto, come il villaggio, una fabbrica, una sorta di villa ed altre ancora. Da notare inoltre la presenza del castello di Lady ...

Del resto parliamo di una delle saghe horror videoludiche più amate dal grande pubblico, paragonabile solo adi casa Capcom in termini di successo. Il primo capitolo di Silent Hill ...