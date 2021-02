Primo trapianto al mondo di volto e mani | le immagini sconvolgenti

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Negli Usa è stato effettuato ilsimultaneo di. Il paziente è un ragazzo di 22 anni che, a seguito di un incidente stradale, aveva riportato ustioni molto gravi ale al torace ed aveva perso porzioni degli arti superiori. L’intervento ha avuto un grande successo, sebbene il team di medici sia prudente e ben consapevole di quanto il cammino riabilitativo sia lungo. L’incidente: danni ale al torace Joseph Di Meo aveva 20 anni, nel 2018, quando a causa di un colpo di sonno ha perso il controllo della sua macchina ed è uscito fuori strada. Nel veicolo sono esplose le fiamme e solo grazie a soccorsi veloci ed all’enorme impegno dei medici e dei chirurghi. Di Meo è rimasto in ospedale, prima nel reparto gravi ustionati e poi in ...

Joe DiMeo , in foto, dimostra la flessibilit delle sue dita per il dottor Eduardo Rodriguez. Un team chirurgico, guidato da Rodriguez, ha amputato entrambe le mani di DiMeo, sostituendole a met dell'...Ora il giovane ha avuto la possibilità di iniziare una nuova vita: è infatti iluomo al mondo a essersi sottoposto con successo a unsimultaneo di faccia e mani . E' accaduto al ...Negli Usa è stato effettuato il primo trapianto simultaneo di volto e mani. Il paziente è un ragazzo di 22 anni che, a seguito di un incidente stradale, aveva riportato ustioni molto gravi al volto e ...